Amed Sportif Faaliyetler Galibiyeti - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler Galibiyeti

Amed Sportif Faaliyetler Galibiyeti

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Çetin, zemin sorunlarına dikkat çekti.

13.02.2025 00:16
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Çok önemli bir galibiyet aldık ama ben Bolu maçında hangi oyuncuları oynatırım, onu düşünüyorum. En büyük sıkıntımız zemin, insan sağlığı artık." dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftadaki maçları yöneten hakemleri tebrik ettiğini belirterek, maçları adil bir şekilde yönettiklerini düşündüğünü söyledi.

Saha zemini ile ilgili sorun yaşadıklarını dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu sakatlıklarından bıktık. Bu dördüncü maç oluyor. İlk yarıda oyuncu değiştiriyoruz. Hakkım bitiyor. Oyuncu kalmadı. Çok önemli bir galibiyet aldık ama ben Bolu maçında hangi oyuncuları oynatırım, onu düşünüyorum. En büyük sıkıntımız zemin, insan sağlığı artık."

Servet Çetin, takımda göreve başladığı günden bu yana çeşitli sorunlarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Sahayla, transferlerle ve eksik kadroyla uğraşıyoruz. Morali bozulmuş, çökmüş bir takımı aldık, onu toparlamakla uğraşıyoruz. Bugün 3 puan almışız. Bazı insanlar farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Önce şu sahamızı düzeltmeye yardımcı olsunlar. İnsan sağlığı artık gidiyor, oyuncuları kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de Diyarbakır'da ilk kez futbol oynadıklarını kaydetti.

Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar (saha zemini) düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Servet Çetin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler Galibiyeti - Son Dakika

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