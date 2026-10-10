Amed Sportif maçı öncesi Gençlerbirliği taraftarları yönetime tepki gösterdi

Gençlerbirliği taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesinde "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maça az bir süre kala Ankara ekibinin taraftarlarının yönetime tepkisi dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarı, "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.