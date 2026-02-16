Amed Sportif, Mesut Bakkal ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal'ı getirdi. Taraflar sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde takımın başında antrenmanlara çıkması bekleniyor. - DİYARBAKIR