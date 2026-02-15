Amed Sportif, Sakaryaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Bugün şanssızdık, çok net pozisyonları kaçırdık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kaloğlu, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sinan Kaloğlu, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız birçok kurgunun, stratejinin karşılığında pozisyonlara da girdik. Maalesef çok pozisyon kaçırdık. Bizim gibi kaliteli bir takımın bu kadar pozisyonu rahat, hoyratça kaçırmaması gerekirdi. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Özellikle orta sahada adam adama da oynadılar. Zaman zaman bu konuda zorlandık. Kenarlara indiğimizde pozisyona da girdik. Ama önemli olan pozisyonları yerine getirmek, gol atmak."

Sezon içinde puan kayıpları yaşanabileceğini anlatan Kaloğlu, şampiyon olacaklarına inandığını dile getirerek, "Kafamızı kaldırıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Onun dışında oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok güzel de bir gol bulduk ilk yarının sonlarına doğru. Mücadelemiz devam edecek." dedi.

Sinan Kaloğlu, ligde 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile önemli maç oynayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçı almak için çıkıyoruz, bazen olmayınca olmuyor. Bugün şansızdık, çok net pozisyonları kaçırdık. Yapmamız gereken pozisyonları yapamadık ve rakibe de direnç verdik. Neticesinde zirve yarışımız devam ediyor, daha da devam edecek. İnşallah sezon sonunda da üst lige çıkan taraf olacağız. O yüzden panik yapmaya, herkesin karalar bağlamasına gerek yok."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise mücadelelerinden dolayı iki takım futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ortada geçtiğini aktaran Kutlu, şöyle konuştu:

"Rakibimizin de pozisyonları vardı, bizim de pozisyonlarımız vardı. Ortaya koyduğumuz futbol önümüzdeki haftalar için bizi oldukça ümitlendirdi, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah kazanıp ligin alt sıralarından yukarılara çıkmak istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza da selam olsun. Buraya gelirken bizi çok güzel uğurladılar, hepsini çok seviyoruz. Bugün onların ruhunu yanımızda hissettik, tabii ki kazanmak istiyorduk ama bir puan önemliydi. Bu beraberliği onlara hediye ediyoruz."