Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi

Amed Sportif, Serikspor\'u 1-0 Yendi
07.03.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif, 1'inci Lig'de Serikspor'u 1-0 yenerek 3. sıradaki yerini korudu. Teknik direktörler açıklamada bulundu.

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor galibiyetinin ardından puanını 58'e çıkardı. Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu açıklayan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İyi bir oyuncu grubumuz var. 90 dakika bizim kontrolümüz altında olan atak yaptığımız bir maç. Çok fazla üretemedik belki ama bir iki tane Veysel'in çıkardığı uzaktan şutlar var. Golü daha önce bulsaydı daha farklı olurdu. Önemli olan bundan 3 puan almaktı. 3 puan ötesinde 'Çok fazla oyundan memnun musun?' derseniz o kadar çok değilmiş açıkçası. Ama zor da olsa kazanmak, özellikle aradaki puan farkını açtırmamak adına bence iyi bir galibiyet. Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla döneriz, yolumuza devam ederiz" dedi.

MUSTAFA BORAN: İYİ OYNAYAN BİR TAKIM VARDI

Ligde kalmak için kalan maçlarını kazanmak istediklerini belirten Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, "Şampiyonluk hedefi olan güçlü bir kadroya sahip ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bugün iyi bir oyun oynadık. Özellikle savunma anlamında taktik disipline bağlı kalan, kompakt olarak iyi oynayan bir takım vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ligde kalmayı istiyorlar, arzuluyorlar. Bugün bunu sahaya yansıttılar. Buradan puansız ayrılıyoruz. Önümüzdeki maçlardan puan alarak ligde kalmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz, burada bırakmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:06:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Serikspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.