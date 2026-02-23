Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Muhammet Ali Doğan,
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur (Emrah Başsan dk. 85), Cem Üstündağ (Atakan Müjde dk. 84), Adama Traore (Tarkan Serbest dk. 68), Florent Hasani (Daniel Moreno dk. 60), Dia Saba, Zdravko Dimitrov (Afena-Gyan dk. 68), Mbaye Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Dilhan Demir, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Ayaz Arslan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Vanspor: Çağlar Akbaba, Youssouf Oulare (Medeni Bingöl dk. 90), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Emir Bars dk. 46), Mehmet Özcan, Obinna Mamah (Aliou Traore dk. 58), Jefferson (Alper Emre Demirol dk. 84), Santeri Hostikka (Regis Crespi dk. 90), Ivan Cedric
Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Batuhan İşçiler, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Afena-Gyan (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Adama Traore, Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Santeri Hostikka, Jefferson, Zan Jevsenak (Vanspor) - DİYARBAKIR
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Vanspor'u Son Dakikada Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?