Amed, Trabzon\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Trabzonspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor adına üzücü bir gece, olduğunu söyledi. Tekke, "Arka arkaya ikinci üzücü gece. Amed tebriği hak etti. Beklediğimiz süreçten sonra beklediğim reaksiyon olmadı. Trabzonspor ayağı kalkmak zorunda. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Yarından sonra tekrar çalışmamız lazım. Bugün üzücü bir gündü. Varsayımlar üzerinden sorulara cevap vermek mümkün değil üzücü taraf, sonuçtan daha üzücü olan son maçta istediğimiz şekle bürünmüştü, 10 kişi sonra 9 kişi kaldık şansız bir gece denebilir o gün için, bugün için değil ama. Sorumluluğu alıyorum. Daha fazla reaksiyon bekliyorum bugün olmadı ama yarın olması için çalışacağız. Buraya geldik herhangi bir sıkıntı olmadı. Ambiyans gayet iyi. Takımlarına coşku verdiler bizden daha iyi oynadılar maçı istediler maçı hakkettikleri bir galibiyet oldu. Trabzonspor adına bu cümleyi kurmak zor. Onana galip gelmek için çaba sarf ettiği kesin bazen sanki oyun disiplininden kopan bir fotoğraf çıkartıyor. 18 aydır çok uyardım. Uzun top vurmuyoruz. Top kalemize geri dönüyor. Bu tamamen Onana'nın bir an önce golü bulmak için yaptığı hareket. Bugün kritik kurtarışları var, Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Sorumluluk aldım evet, burada oluşumun sebebi camianın güveni. Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor'un birinci gündemi nasıl ayağa kalkmasıdır. 5 maçtan sonuçları kötü olan maçlar var, bu maçtaki sebebin ne olduğunu açıkçası anlamış değilim. Oyuncularımın vereceği reaksiyon ile gördüğüm şey arasında fark var. Sorumluluktan kaçmıyorum. Nasıl ilk geldiğimiz günde nasıl ayağa kalktıysa buradan da kalkacak. Kadromuz buna müsait. Bugün nasip olmadı. Pozisyonlarla ilgili bir şey siyemem seyretmedim, basit iki kart vardı, hakemin etkilediği maç olduğunu düşünmüyorum açıkçası" dedi.

Besnik Hasi: "Tam olarak tamamlanmamış bir takımız"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi de iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Geçen haftadan sonra bu reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Gayet iyi işler yaptığımız düşünüyorum. İlk yarıda iyiydik. Top kaybından dolayı ani atak yedik. Topla gayet iyiydik, daha fazla şans yakalayan bizdik. Avrupa maçı oynadı rakip takım, oyuncularım hak etti bu galibiyeti. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız zamana ihtiyacımız var. İki sakatlık verdik, bu canımı sıktı. Tam olarak tamamlanmamış bir takımız. Yöneticiler çok iyi iş çıkardılar ihtiyacımız olan birkaç oyuncumuz daha vardı. Çok iyi bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet. Bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Elimizde oyuncu profili yok şu anda, belirli profillere ihtiyacımız var. Trabzon'a karşı farklı mantalite ile çıkmamız gerekiyordu. Önde topu tutmamız gerekiyordu. Kenarı çiftlemeye çalıştık. Sadece savaşarak mı, atak anlamında yoğunduk, oyunu domine ettik. Yöneticiler transfer konusunda meşguller pozisyonlar bizde kalsın. Diagne ile oynamamın sebebi vardı, onun gibi oyuncuya ihtiyacım olduğu için Diagne'yi oynattım" diye konuştu.