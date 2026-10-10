Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı - Son Dakika
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Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı

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Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray\'a yaradı
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Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi. Dün Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yerleşen Galatasaray, bugün Amed Sportif Faaliyetler'in Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla liderliğini korudu. Ankara'da 90+3. dakikada yediği golle 2 puan bırakan Amed SF, liderliği yeniden ele geçirme fırsatını kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Galatasaray, dün sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından gözler, bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Amed Sportif Faaliyetler'e çevrildi.

AMED SF 90+3'TE YIKILDI

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Amed SF, 25. dakikada Dia Saba'nın penaltı golüyle öne geçti. Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 68. dakikada Samuel Ballet'in golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Gençlerbirliği'nde Thalisson, 90+3. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

SONUÇ GALATASARAY'A YARADI

Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla liderliği Galatasaray'dan geri alamadı. Dün aldığı 3-1'lik galibiyetle maç fazlasıyla zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, Amed SF'nin bugün 2 puan bırakmasının ardından haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

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Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayKasımpaşaAnkaraSporSon Dakika

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