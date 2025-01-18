Stat: Diyarbakır
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 68 Çekdar Orhan), Cassubie (Dk. 89 Yakal Taylan), Traore, Gradel (Dk. 7 Adekanye), Assombalonga
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 81 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 89 Emir Tintiş), Johnson, Tresor Doh, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 89 Arda İbrahim Akgün), Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)
Goller: Dk. 23 Camacho (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 60 Tresor Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk. 63 Uğur Adem Gezer, Dk. 75 Traore, Dk. 90+9 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djilobodji, Dk. 63 Furkan Bekleviç, Dk. 90+1 Talha Ülvan, 90+6 Arda İbrahim Akgün (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Amed ve Karagümrük Berabere - Son Dakika
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