Amedspor Başkanı: Hakem Hatalarıyla Susmayacağız

21.02.2026 14:38
Amedspor Başkanı Nahit Eren, hakem kararlarına karşı dikkat çekerek, 'Suskun kalmayacağız' dedi.

(DİYARBAKIR) - Amed spor Kulüp Başkanı Nahit Eren, son haftalarda alınan sonuçlar, hakem kararları ve taraftara yönelik uygulamalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, özellikle Sarıyer maçındaki kırmızı kart kararının "kasıtlı ve organize bir duruma" işaret ettiğini savundu. TFF nezdinde gerekli başvuruları yaptıklarını açıklayan Eren, "Biz bu tür durumların arkasına sığınacak bir kulüp değiliz ama hakem hatalarıyla önümüz kesiliyorsa Amedspor suskun kalmayacak" dedi.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, son haftalarda yaşanan hakem kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özellikle Sarıyer karşılaşmasındaki pozisyona dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda maalesef aldığımız neticelerle taraftarlarımızı fazlasıyla üzdüğümüzün farkındayız. Bu tür zorlu mücadelelerde zaman zaman puan kayıpları yaşanır. Biz ilk gün söylediğimiz gibi ekibimize de, takımımıza da, teknik heyetimize de güveniyoruz. Bu sezon itibariyle alışkın olmadığımız yol kazaları olsa da biz bu yolun sonunda şampiyon olacağımıza fazlasıyla inanıyoruz."

Maalesef son özellikle Sakarya maçıyla birlikte başlayan başta taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar olmak üzere hakem hatalarıyla birlikte özellikle son Sarıyer maçıyla birlikte gerçekten Amedspor'a yönelik hepimizi kaygılandıran bir durumun ortaya çıktığı gözlemlenebiliyor.

Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadık. Zaman zaman hatalar ya da kasıtlı mı tabii bunu bilemeyiz ama zaman zaman bazı maçlarda yaşadığımız olumsuzluklar oldu. Ama hiçbir değerlendirme yapmadık. Son Sarıyer maçında özellikle bütün spor kamuoyunun, bütün deneyimli, tecrübeli hakemlerin de ifade ettiği üzere aslında faul bile olmayan bir pozisyona futbolcumuza ikinci sarı karttan verilen kırmızı kart bir şekilde kasıtlı, organize bir duruma ilişkin bizleri kaygılandırıyor. Nitekim bir gün önceki karşılaşmada yaşananlar yine bizlerin yapmadığı ama yine bütün spor kamuoyunun ve ilgili kulübün açıklamalarında da yer aldığı üzere belirli takımlara yönelik bir ayrıcalığın, ayrımcılığın, lehe bir ayrımcılığın olduğu gözlemleniyor."

"Hakem hatalarıyla önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız"

Amedspor'un sahaya odaklanmak zorunda olduğunu belirten Eren, hakem kararlarının sonuçlara etki etmesi halinde sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bunların etrafına sığınacak bir kulüp değiliz. Sahada kendi futbolumuzu ortaya koymak zorundayız. Evet, performans anlamında bizleri tatmin etmeyen bir tablo da var. Ama kötü oynadığınız zamanlarda da puan alabilirsiniz. Eğer bunun önüne hakem hataları ya da kasıtlı kararlarla geçiliyorsa tabii ki Amedspor buna suskun kalmayacak. Yönetimi suskun kalmayacak, taraftarı suskun kalmayacak."

"TFF nezdinde tüm başvuruları yaptık"

Şimdi bugün itibariyle aslında bizlere birçok eleştiri yapıldı. Yer yer sessiz kaldığımıza ilişkin eleştiriler yapıldı. Ama bilinmeli gerek taraftarlarımıza yönelik son Sakarya maçından sonraki uygulamalara karşı gerekse TFF nezdinde hakem kararlarına ilişkin Amedpor yönetim kurulu olarak gereken bütün başvuruları, bütün suç duyurularını, bütün hukuk müşavirliklerine ilgili şahıslarla ilgili başvurularımızı gecikmeksizin an be an gerçekleştirdik. Tabii bunları hukuksal süreçler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk."

Bu konuların sürekli gündemde tutulmasının takıma zarar verebileceğini belirten Eren, "Bu tür meselelerin futbolumuzun ve performansımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Sürekli Amedspor üzerinden bir kamuoyu yaratıldığının da farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Henüz kaybettiğimiz bir şey yok"

Ligdeki puan durumuna dikkati çeken Eren, şampiyonluk hedefinin sürdüğünü söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Henüz bir şey kaybetmedik. Sadece lider pozisyonundaki takımdan 3 puan gerideyiz. İlk devrenin sonunu lider tamamlayan bir takımdan bahsediyoruz. Önümüzde 12 maç var, iç sahada 6 maçımız var. Elimizdeki kadro genişliği ve niteliği bu karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alacak güçtedir."

Tam da kenetlenme zamanı. Futbolcularımıza güvenmek, teknik ekibimize güvenmek ve ligin sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Evet, lider kalmaya alıştık ama kaybettiğimiz bir şey yok. Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Güçlü, deneyimli bir kadromuz var. Vanspor maçında taraftar desteğiyle istediğimiz sonucu almak için herkes yüksek motivasyon içerisinde. Önemli olan dayanışma ruhuyla bu takıma gereken moral ve desteği sunmaktır."

