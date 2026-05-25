Amedspor\'da Eren Yeniden Aday

25.05.2026 18:21
Amed Sportif Faaliyetler, başkan Nahit Eren'i yeniden aday gösterdi. Süper Lig hedefleri belirlendi.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler'de mevcut başkan Nahit Eren, kulüp başkanlığına yeniden aday gösterildi.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulübün gelecek dönem hedefleri ve 1 Haziran'da düzenleme kararı alınan seçimli olağan genel kuruluna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Kulüp Başkanı Nahit Eren, burada basın mensuplarına, kulübün kentin tüm dinamiklerini temsil eden ortak bir yapı olduğunu belirterek, "Öncelikle istişare kurulumuzun kentteki bütün paydaşlarımızla yürüttüğü görüşmeler sonucunda yaptığı istişareler neticesinde yeniden bu görev ve sorumluluğu şahsıma tevdi etmiş olması benim açımdan onur verici." dedi.

Nahit Eren, bu kararda tercih edilen şeyin şahsının değil, istikrar, süreklilik ve kamusallaşma olduğunu anladıklarını dile getirdi.

Genel kurulda yeni yönetimle birlikte kulübün kısa, orta ve uzun vade stratejisini ortaya koyacaklarını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Amedspor'un olmazsa olmazı bana göre kurumsallaşması ve profesyonelleşmesidir. Bu anlamda tabii ki genç bir kulübüz ama önümüzdeki dönemde profesyonelleşen, kurumsallaşmasını tamamlayan ve bütün ekipleriyle altyapısından A takımına ve diğer branşlara dair tam bir profesyonellik içerisinde çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Süper Lig'de kalıcı, üst sıraları zorlayan ve bu kenti, bu kültürü, bu rengi dünyanın her yerinde temsil edecek uluslararası başarılar da Amedspor'un temel hedefi olacaktır." diye konuştu.

Eren, Süper Lig'le birlikte yeni bir sayfa açtıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Açtığımız sayfa tabii ki yeni bir başlangıç ama asla hafızamızı, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi kendimizden uzak tutmayacağız. Geçmiş dönem başkanlarımız, geçmiş dönem yöneticilerimiz, geçmiş dönem emektarlarımızın hepsi bu yeni dönemin şekillenmesinde muhakkak suretle pozisyon alacaktır."

Kulübün altyapısı için birçok kentte yaptıkları çalışmalarla yeni yetenekler keşfetmeye çalıştıklarını anlatan Eren, bu yeteneklerin kulüplerinin geleceği olacağını vurguladı.

Eren, kulübü ayakta tutan en önemli gücün taraftarları olduğunu kaydederek, taraftar desteğinin önemine değindi.

"Amedspor'u her koşulda, her yerde savunan, yanında duran, destekleyen pozisyonları bize en çok güç katan olguydu." diyen Eren, şunları kaydetti:

"Bunun devam edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz ama tabii ki Süper Lig'le birlikte taraftar gruplarımıza da yeni büyük sorumluluklar düşüyor. Amedspor'un Süper Lig'e katacağı heyecana hep vurgu yapmıştık. Amedspor'un bu heyecanı, aslında taraftarlarıyla Süper Lig'de kendisini gösterecek."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da kentin bileşenleri, iş camiası, eski başkan ve yöneticilerin takıma destek olmasının önemine değinerek, "Takımımızın yanında duralım. Takımımızı Süper Lig'de kalıcı bir hale getirecek olan proje ve kişilere sahip çıkalım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de üst lige çıkmasından dolayı Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, başarının kent için hayırlı olmasını diledi.

Takımın bundan sonra da büyük başarılara imza atacağını dile getiren Küçük, takımın üst lige çıkmasından dolayı kulüp başkanı Eren'e, taraftarlara ve destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

