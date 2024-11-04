Amedspor\'da Servet Çetin Dönemi Başladı

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1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Servet Çetin ile anlaştı.

1'inci Lig'de mücadele eden ve topladığı 13 puanla 18'inci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktör görevi için Servet Çetin ile anlaşma sağlandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Amedspor'umuza hoş geldin Servet Çetin. Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı. Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.