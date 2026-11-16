Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda Mısır'ı 2-1 yenerek ikinci maçını kazandı

Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda Mısır'ı 2-1 yenerek ikinci maçını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. karşılaşmasında Mısır'ı 2-1 yenen Ampute Futbol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını da kazandı. İlk maçta Nijerya'yı hükmen geçen milliler, gruptaki son maçını TSİ 21.00'de İspanya ile oynayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında Mısır'ı 2-1 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Meksika'da düzenlenen organizasyonun grup aşamasındaki 2. karşılaşmasını da kazandı.
Nijerya'yı ilk karşılaşmada hükmen yenen milliler, gruptaki son maçını TSİ 21.00'de İspanya ile oynayacak.
Kaynak: AA
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