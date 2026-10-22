Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'daki Dünya Kupası öncesi Gaziantep'te kampa girdi

Ampute Futbol Milli Takımı, 8 yeni oyuncunun yer aldığı kadrosuyla Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyon ünvanını korumak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa'da 2017, 2021 ve 2024 yıllarında, 2022'de dünya, 2024'te ise Balkan şampiyonluğu kazanan ay-yıldızlı ekip, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde 13-22 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Gaziantep'te kampa girdi.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren milli takım, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde taktik ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

Son dünya şampiyonluğunu kazanan kadrodan 7 oyuncunun yer aldığı takımda 8 futbolcu ise ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

"Son dünya şampiyonuyuz"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, Kayseri'deki kampın ardından Gaziantep'te hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Rakiplerini analiz ederek yeni bir oyun anlayışı geliştirmeye çalıştıklarını belirten Temiz, tecrübeli oyuncuların birikimiyle genç futbolcuların dinamizmini bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Önceki kadrodan birçok oyuncunun futbolu bırakması nedeniyle yeni bir yapılanmaya gittiklerini anlatan Temiz, şöyle konuştu:

"Son dünya şampiyonuyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi çalışıp rakiplerimizi iyi analiz ederek Türk bayrağını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Yeni bir kadro, yeni bir heyecan var. Hem tecrübeli hem de genç oyuncularımız bulunuyor. Gençliğin dinamizmiyle tecrübeli oyuncularımızın birikimini birleştirerek hem dinamik hem de tecrübeli bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

Kadroda 8 yeni oyuncunun bulunduğunu ve Gaziantep'teki kampın verimli geçtiğini dile getiren Temiz, kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Turnuvaya iddialı hazırlandıklarını vurgulayan Temiz, "Son şampiyon olarak gideceğiz ve yeni şampiyon olarak yeniden geri döneceğiz. Kupamızı milletimize armağan edeceğiz." dedi.

"Dünyanın en iyisi olduğumuzu yeniden göstermek istiyoruz"

Milli futbolcu Serkan Dereli de Dünya Kupası'na özgüvenle hazırlandıklarını belirterek takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Önceki şampiyonluğun ardından kadroda önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Dereli, yeni oyuncuların takıma uyum sağladığını ifade etti.

Zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını dile getiren Dereli, "Meksika'daki Dünya Kupası'na da çok iyi hazırlanıyoruz. Zor takımlar var, bizim kalitemizde olan takımlar da var ama biz dünyanın en iyisiyiz. Bize zorluk çıkarabilecek takımlar da olacak. Özellikle Afrika takımları var. Ancak kendimize takım olarak güveniyoruz. Hocamızın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Takıma yeni katılan genç futbolculara tecrübelerini aktarmaya çalıştıklarını anlatan Dereli, birlikte yeni başarılar kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Genç kaleci ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak

Milli takımın genç kalecilerinden Yağız Eren Karamahmutoğlu (20) da Dünya Kupası'nda forma giymeyi heyecanla beklediğini söyledi.

Geçen yıl milli takımda forma giymeye başladığını ve ampute futbol tarihinin en genç milli kalecisi olduğunu belirten Karamahmutoğlu, milli formayla ülkesini uluslararası arenada temsil etmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu dile getirdi.

Karamahmutoğlu, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek Dünya Kupası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek istediklerini ifade etti.