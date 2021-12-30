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Ampute futbolda hedef dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Ampute futbolda hedef dünya şampiyonluğu

30.12.2021 11:12
Ampute futbolda hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, "Ampute futbolda artık dünya şampiyonu olmak istiyoruz.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, "Ampute futbolda artık dünya şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.

Federasyonun 4 Aralık'ta yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Muaz Ergezen, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

TBESF'nin lokomotif branşının ampute futbol olduğunu belirten Ergezen, "Avrupa şampiyonluklarımız, dünya ikinciliğimiz var. En büyük hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Ampute futbolda artık dünya şampiyonu olmak istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Futbol Federasyonunun ampute futbola olan desteğine işaret eden Ergezen, 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'a alındığını ifade etti.

Ergezen, göreve gelir gelmez Dünya Şampiyonası'na ilişkin çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı ekim ayının başında İstanbul'da yapacağız. Dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Avrupa şampiyonluğunu artık iyice kanıksadık. Bize yetmez diyoruz. Dünya şampiyonu olmak için de sporcularımız ve kulüplerimizle temas halindeyiz. Kamp programlarını belirledik. Kadromuz çok zengin. Ampute futbol bizim federasyonumuzun lokomotifi. Hem insanımıza dokunan, hem de başarıyla mutluluk yaşatan bir branşımız. Bunu daha yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. Nasip olursa 2022'de ülkemize, milletimize bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz."

Ampute futbolda dünyanın merkezi olmak istediklerini ifade eden Ergezen, "İddiamız bu, Avrupa'da böyle bir kredimiz, görünürlüğümüz var. Sporcu kalitemiz, sporcu sayımız ve performansımızla bunu dünyada da başarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha rahat ulaşılabilen bir federasyon olacağız"

Muaz Ergezen, engelli bireylerin spora kazandırılmasında nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Engelli bireylerimizin öncelikle şunu bilmeleri gerekiyor; gerçekten herkesin kendi yeteneği, kendi kısıtlamaları ölçüsünde yapabileceği birçok branşımız var. Biz de federasyon olarak buna ön ayak olmak, kardeşlerimizi sporla buluşturmak istiyoruz. Sporun rehabilite eden tarafını, pozitif ruhunu ve insana tattırdığı başarı ve uğraşı keyfini tatmalarını istiyoruz. Dolayısıyla her bir engelli vatandaşımızın mutlaka hayatında yapabileceği bir spor olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı da bizim çoklu branşlarımız var. 21 alt branşımız var, şu an 19'u faal. Dolayısıyla tüm kardeşlerimizin kendilerine uygun bir spor branşı olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medyayı da iyi kullanarak kardeşlerimizi bilgilendireceğiz."

Ergezen, engelli bireylerin kendilerini yalnız hissetmelerini istemediklerinin altını çizerek, "Spor sayesinde bir araya geldiklerinde hem bir kaynaşma olmakta hem de bir dostluk, kardeşlik oluşmakta. Karamsar hava da dağılmakta. İnsan tek başına kaldığı zaman bazen kendini çok yalnız hissedebiliyor. Spor bu yalnızlığı gideriyor." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak yeni dönemde öncelikle nasıl bir çalışma içinde olacaklarını da anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"En başta bizim görünür olmamız lazım. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kendi ekonomisi olan, kendi ekonomisiyle branşlarını çeviren, yöneten bir spor federasyonu olma gayreti içerisindeyiz. Elit sporcu sayımızı artırmamız için kendi ekonomimizi oluşturmamız lazım. Bizim bu yönde çok ciddi çalışmalarımız olacak. Daha fazla çalışan, daha rahat ulaşılabilen bir federasyon olacağız. Sporcusunu, kulüplerini daha fazla görünür kılma gayreti içinde bir federasyon olacağız."

"10 madalya yetmez"

Yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı da değerlendiren Ergezen, "Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan 10 madalyayla döndük. Bu yeter mi? 'Yetmez' diyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Bu konuda elit sporcu sayımızı artırmak için uğraşı vereceğiz." dedi.

Ergezen, Paris 2024'ün planlamasına şimdiden başladıklarını dile getirerek, "Aldığımız 10 madalyayı 2024'te çok daha yukarı nasıl taşırızı planlamaya başladık. Tüm federasyonlar içinde madalya olarak en önde olan çok şükür biziz. Ancak biz kendi potansiyelimizi biliyoruz. Milli sporcularımızın Paris'te daha fazla madalya kazanacağına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Engelli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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