YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul\'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Millilerin İstanbul kampı 8 Nisan'da sona erecek. Daha sonra 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürecekler.

01.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

Millilerin İstanbul kampı 8 Nisan'da sona erecek.

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan milli takım, daha sonra 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürecek.

Kaynak: AA

İsmail Temiz, Milli Takım, Hasan Doğan, İstanbul, Antalya, Futbol, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: TFF Seçimle Gelmesi Gereken Bir Kurum
    23:41 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: TFF Seçimle Gelmesi Gereken Bir Kurum

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun her zaman çok adaylı bir seçime gitmesi ve kurulların da seçimle gelmesi gerektiğini söyledi. Arat ayrıca Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve kulüplerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.

  • A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu
    23:21 A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu

    İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu. İlk çeyreği 2-1, ikinci çeyreği de 4-2 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı 6-2 kaybetti. Milli takımın ikinci maçı yarın saat 20.30'da Hong Kong ile olacak. Diğer maçlarda Kuzey Kore, Yeni Zelanda'yı 5-1, Hong Kong da Güney Afrika'yı 6-0 mağlup etti.

  • Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank'ı 3-1 mağlup ederek avantajı yakaladı
    22:59 Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank'ı 3-1 mağlup ederek avantajı yakaladı

    Sultanlar Ligi play-off 1/4 Etabı karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank'ı 25-11, 23-25, 25-21 ve 25-15'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride avantajı elde etti. Maç, TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve 110 dakika sürdü.

  • Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı
    22:59 Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı

    İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı. Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti. 17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.

  • İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi
    22:35 İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

    İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.

  • Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 Mağlup Etti
    22:23 Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 Mağlup Etti

    Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü
    21:52 A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

    2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milliler, antrenmanlarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

  • Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde altın ve bronz madalya kazandı
    21:15 Türkiye, IBSA Judo Antalya Grand Prix'sinde altın ve bronz madalya kazandı

    Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı. Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu. IBSA Judo Antalya Grand Prix'si yarın sona erecek.


00:08 Tirebolu’da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara’nın evine silahlı taciz Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz
23:18 Sivas’ta seçimi kazanan BBP’li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu
22:30 Yerel seçimde 6’sı büyükşehir 29 il el değiştirdi Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
21:54 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu: 7 ölü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu: 7 ölü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 00:26:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement