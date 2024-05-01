Ampute Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ampute Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. İlk maçını İsrail ile yapacak olan milli takım, Azerbaycan ve İrlanda ile de karşılaşacak. Grup maçları Camille Fournier Stadı'nda oynanacak.

01.05.2024 10:57
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Ampute Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu'nda mücadele edecek milli takım, ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 8 Haziran'da sona erecek organizasyonda, grup etabı karşılaşmalarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.

Kaynak: AA

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