Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu

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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya 'yı 3-0 yenerek üst üste 3'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde gerçekleşti. Final maçında Türkiye ile İspanya, Camille Fournier Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Mücadele sonrası kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törende ay-yıldızlılar, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateuzs Vidlak'ın elinden kupayı aldı ve büyük sevinç yaşadı. Turnuvada 16 golle gol kralı olan Ömer Güleryüz ise hem en iyi oyuncu ödülünü hem de krallık ödülünün sahibi oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, daha önce 2017 ile 2021 yıllarında Avrupa şampiyonluğu ve 2022'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.