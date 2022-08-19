Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Müzemizde eksik olan Dünya Şampiyonluğunu almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası hazırlıkları için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. 17 Ağustos'tan itibaren teknik direktör Osman Çakmak nezaretinde enerji ve oksijen depolayan millileri; Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Ahmet Çelebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer, kaptan Mustafa Yumlu ve Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllüleri ziyaret etti. Teknik direktör Çakmak'a çiçek veren gönüllüler, milli takıma Dünya Şampiyonası'nda başarı diledi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Şampiyonası'na hazırlık için daha önce 5 kamp yaptıklarını belirten Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Erzurum'a enerji ve oksijen depolamaya geldiklerini söyledi. Takımın fiziksel devamlılığı açısından Erzurum kampının önemli olduğunu ifade eden Çakmak, "Ağustos'un 17'sinde kampa girdik. Kamp alanı, hava ve ortam mükemmel. Halkımızın takıma desteği çok iyi. Halkın bize bakışı, görüşü, düşüncesi çok iyi. Bugün gençlerimiz desteğe geldi. 24 ülke takımının katılacağı şampiyonada müzemizde eksik olan kupayı almak istiyoruz" şeklinde konuştu. "9 EKİM'DE TÜRK MİLLETİNİ SOKAĞA DÖKECEĞİZ"Dünya Şampiyonası hazırlıkların planlı ve programlı yürüdüğünü anlatan Çakmak, şunları söyledi: "Bize inanan, güvenen 85 milyon var. Bunun farkındayız. Rakiplerimizi küçümsemiyoruz ama taraftar desteğiyle, milletin duasıyla bunun yanında inançlıyız ama bizim de çalışmamız lazım. Planlı, programlı, doğru çalışıp güçlü bir Brezilya, Arjantin, Fransa, İspanya karşısında onlara misafirperverliğimizi gösterip sahada oynanırken topu onlara göstermeyerek sonuca gidip, kupayı almak istiyoruz. Her maçı final maçı olarak düşüneceğiz. Toplamda 7 maç yapacağız. İlk maçımız 30 Eylül'de Fransa'yla. Sonraki maç Liberya daha sonra Kocaeli'de Haiti'yle oynayacağız. Grubu lider bitirip, elemede kim gelirse gelsin takıma güveniyoruz, çalışmalara güveniyoruz. Daha önce yaptığımız maçlardan aldığımız notlarla maç maç düşünüp 9 Ekim'de Türk Milletini, 85 milyonu sokağa dökmek boynumuzun borcudur.""ZİRVEYE ÇIKABİLİRSİN, ÖNEMLİ OLAN ZİRVEDE KALICI OLMAKTIR"Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda takım kaptanı olarak görev yaptığı, Dünya Şampiyonası'nda ise teknik direktör olarak görev yapacağını hatırlatan Osman Çakmak, kaptanlığın hocalıktan daha kolay olduğunu söyledi. Çakmak, "Kaptanlık daha kolaydı. Hoca olunca hele de ay-yıldızlı milli takıma hoca olduktan sonra sorumluluk ve bilinç çok farklı. 2014 yılında takım kaptanı olarak bir cümle söylemiştim; 'Zirveye çıkabilirsin, önemli olan zirvede kalıcı olmaktır. Zirvede rüzgar sert eser' Biz çıtayı çok yükselttik. Orada kalmak için biraz daha işimiz zor" ifadelerini kullandı.ÖMER GÜLERYÜZ: HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASINI KALDIRMAK

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın gol kralı Ömer Güleryüz, Erzurum'da oksijen depoladıklarını ve kondisyonlarını artırdıklarını söyledi. 2 Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra Dünya 2 ve 3'üncülüğü aldıklarını söyleyen Güleryüz, "Hedefimiz Dünya Kupası'nı kaldırmak. O kupayı buradan göndermek istemiyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 11 numaralı formayı giyiyordum. 11 golle gol kralı oldum. Bu sene de hocaya bir espri yaptım. Bu sene 15 numaralı formayı giyiyorum, belki 15 gol atarım. Nasip, kısmet. Ama önceliğimiz kupa, yanında da bireysel ödüller gelirse çok daha iyi olur" diye konuştu.