Ampute Milli Takımı'ndan Kuraklığa Dikkat - Son Dakika
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Ampute Milli Takımı'ndan Kuraklığa Dikkat

Ampute Milli Takımı\'ndan Kuraklığa Dikkat

Ampute Milli Takımı, Seyfe Gölü'nde kuraklık ve çölleşmeye dikkat çekmek için antrenman yaptı.

09.10.2024 15:09
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Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'deki önemli sulak alanlardan bir tanesi olan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, kuraklık ve çölleşmeye dikkat çekmek için antrenman yaptı.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti, bünyesinde barındırdığı zenginlik ve biyolojik çeşitlilikle bilinmesine rağmen yeraltı suları kullanımı ve tarımsal faaliyetlerin bölgede sıklıkla yapılması sonrasında kuruma noktasına geldi. Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir Platformu Davetlisi olarak şehre gelen ve kamp yapan Ampute Milli Takım oyuncuları, gölün kurumuş alanında antrenman yaparak bölgedeki çevresel tehlikeye dikkat çekti. Kırşehir Platformu Başkanı Mustafa Düğer, göl alanının kurumasına dikkat çekmek adına çalışma yürüttüklerini ve tarihi zenginliklerin bölgede yeniden kazandırılması gerektiğini söyledi. Düğer, "Seyfe Gölünü besleyen su kaynakları farklı yönlere yönlendirilmiş, yeraltı kaynakları farklı amaçlarla kullanılmış, kuraklığında etkisiyle göl alanı tamamen kuruma noktasına gelmiş. Bizlerin temel amacı; bu tarz alanların gelecek nesillere aktarımlarının sağlanması bölge, doğa harikası bir kuş cenneti. Elimizden gelen çalışmaları yapıp duyarlılıkları göstermek zorundayız" dedi.

Ampute Milli Takımı Kaleci Antrenörü İlhan Elmalı da, "Gördüğümüz görüntüler şehir adına içler acısı. Bizlerden sonrasındaki nesillere bırakacağımız en büyük miras su rezervleri. Şuan ki manzaranın tersine çevrilmesi için ciddi bir çalışma yapılarak dönüşüm sağlanması gerekir" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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