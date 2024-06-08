Ampute Milli Takımı, şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
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Ampute Milli Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ömer Güleryüz, turnuvada 16 golle gol kralı olurken, en iyi oyuncu ödülünü de kazandı. Milliler, daha önceki Avrupa şampiyonalarında da başarılı performans sergilemiş ve 2022 Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.

08.06.2024 22:14
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- Ampute Milli Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

LYON - 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mücadele sonrası kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törende ay-yıldızlılar, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateuzs Vidlak'ın elinden kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Öte yandan turnuvada 16 golle gol kralı olan Ömer Güleryüz, hem en iyi oyuncu ödülünü hem de krallık ödülünü aldı.

Milliler, daha önce 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı müzesine götürürken, 2022'de Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.

Kaynak: İHA

İspanya, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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