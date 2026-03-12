Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Amrabat\'tan Fenerbahçe\'ye çok kötü haber
12.03.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Betis, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma planını iptal ederken Faslı orta saha oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünün Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini alma planını rafa kaldırdığı öğrenildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI, SAKATLIK PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla dikkat çekmişti. İspanyol ekibinin, deneyimli futbolcunun bonservisini sezon sonunda almayı planladığı ifade edildi.

Ancak Amrabat'ın kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalması Real Betis yönetiminin planlarını değiştirdi. İspanyol kulübü bu gelişmenin ardından oyuncunun bonservisini alma düşüncesinden vazgeçti.

SEZON SONUNDA İSTANBUL'A DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre Sofyan Amrabat sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden Faslı futbolcunun geleceği sezon sonunda yeniden değerlendirilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Real Betis formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı. Amrabat bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi. Faslı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sofyan Amrabat, Real Betis, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:40:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.