Ajax-Beşiktaş maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, genç bir kadroyla çıktıkları maçtaki mücadelenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Sergen Yalçın, maçın oynandığı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş camiası olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Yalçın, "Genç oyuncularla bu seviyede oynamak tabii ki kolay değil. Ancak oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum." dedi.

Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.

"Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur."

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ise, "Çok eksikle geldik buraya ama iyi hazırlandık. Hocamız gereken taktikleri bize maç öncesi verdi ve elimizden geldiğince bu taktiklere uymaya çalıştık. Genç bir kadroyduk, gençler olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın güzelliğini yaşadık. Oynarken de zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.