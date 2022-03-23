Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor - Son Dakika
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Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor

23.03.2022 14:00

- Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor Sporcular elemeleri geçmek için yoğun mücadele verdi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Ana Lig yüzme müsabakaları Erzurum Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılıyor.

- Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor

Sporcular elemeleri geçmek için yoğun mücadele verdi

ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Ana Lig yüzme müsabakaları Erzurum Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara Erzurum, Ardahan, Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu ve Tokat olmak üzere 11 ilden 436 sporcu katılıyor.

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Umut Furkan Aknaz, organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada "Erzurum olarak Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Müsabakalar için 11 şehirden sporcular ilimize geldi. Pandemi süreci yaşandığı için sporcu ve seyirci açısından temkinli yaklaşıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederim. İlimizde grup müsabakaları yapılıyor. Burada ilk altıya girecek takımlar yarı final ve final müsabakaları için başka şehirlerde ki organizasyonlarda yarışma hakkını elde edeceklerdir. Grup müsabakalarına 436 sporcu katılım sağladı. Yarışlarda önemli olan ilk altıya girebilmek, 23-24 Mart 2022 tarihleri arasında 2 gün sürecek yarışlara ilgi de oldukça fazla" diye konuştu.

Yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girmeye çalışırken, aileleri de tribünde büyük heyecan yaşadılar.

Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor
Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor
Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ana Lig yüzme yarışları Erzurum'da yapılıyor - Son Dakika


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