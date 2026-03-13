Anadolu Efes, Bayern Münih'i yendi - Son Dakika
Anadolu Efes, Bayern Münih'i yendi

Anadolu Efes, Bayern Münih\'i yendi
13.03.2026 01:09
Anadolu Efes, EuroLeague'de Bayern Münih'i 81-80 mağlup ederek 10. galibetini aldı.

SALON: SAP Garden

HAKEMLER: Emilio Perez, Saulius Racys, Michele Rossi

BAYERN MUNIH: Obst 13, Hollatz 5, Lucic 6, da Silva 2, Gabriel 6, Mike 7, McCormack 9, Jessup 7, Dimitrijevikj 2, Rathan-Mayes 15, Voigtmann 8

ANADOLU EFES: Loyd 20, Ercan Osmani 10, Weiler-Babb 7, Dessert 8, PJ Dozier 12, Lee 2, Cordinier, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 11, Jones, Smits 5, Swider 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-14

DEVRE: 39-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53

Anadolu Efes, EuroLeague'in 31'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Alman ekibi Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 10'uncu galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 18'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

