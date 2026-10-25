Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yenip 5. haftayı galibiyetle bitirdi

Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yenip 5. haftayı galibiyetle bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti. Efes bu galibiyetle haftayı kazanırken Körfez Basket mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner
Anadolu Efes: Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu
Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8
1. Periyot: 24-14
Devre: 49-32
3. Periyot: 67-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.
Kaynak: AA
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