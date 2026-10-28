Anadolu Efes, Botevgrad'da Hapoel Tel Aviv'e 118-88 yenilerek 5. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Botevgrad'da Hapoel Tel Aviv'e 118-88 yenilerek 5. mağlubiyetini aldı

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'daki Botevgrad'ta Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 5. yenilgisini yaşarken Hapoel Tel Aviv 6. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.

Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Hapoel Tel AvivAnadolu EfesBulgaristanSporSon Dakika

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