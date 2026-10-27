Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile 921. Avrupa maçına çıkacak. - Son Dakika
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Anadolu Efes, Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv ile 921. Avrupa maçına çıkacak.

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın TSİ 21.00'de Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Lacivert-beyazlılar bu maçla Avrupa kupalarındaki 921. karşılaşmasına çıkarken ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak.

TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, İsrail ekibinin ev sahipliğinde başkent Sofya yakınlarındaki Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Hapoel ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 921. karşılaşması

Anadolu Efes, Hapoel maçıyla Avrupa'da 921. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 920 karşılaşmada 509 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 673. maçını yapacak. Ligdeki 672 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Hapoel ile Avrupa Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, daha önce yapılan 2 maçı da kaybetti.

Kaynak: AA
Hapoel Tel AvivAnadolu EfesBulgaristanBasketbolSporSon Dakika

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