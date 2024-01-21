 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 12. kez mağlup oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Thompson, Willis ve Oturu'nun basketleriyle skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 61-59 önde girdi. Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, Thompson'un dış atışlardaki başarılı performansıyla müsabakadan 87-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor\'u 87-79 yendi
21.01.2024 - 17:41,
Abone Ol

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Erhan Gürsel, Tolga Edis

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 3, Erten Gazi, Beaubois 12, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 15, Thompson 27, Melih Tunca 10, Clyburn, Ercan Osmani 9, Willis 8

Çağdaş Bodrumspor: Can Uğur Öğüt 8, Artis 14, Alibegovic 15, Ahmet Düverioğlu 13, Johnson 11, Warren 8, Fatih Cantitiz 3, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 5

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-45

3. Periyot: 61-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 12. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Çağdaş Bodrumspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois ve Ercan Osmani ile skor bulurken, rakibine Ahmet Düverioğlu, Alibegovic ve Warren ile karşılık veren Çağdaş Bodrumspor soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Thompson, Willis ve Oturu'nun basketleriyle skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 61-59 önde girdi. Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, Thompson'un dış atışlardaki başarılı performansıyla müsabakadan 87-79 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Efes, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29
Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:33:04. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement