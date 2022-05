Anadolu Efes, EuroLeague'de final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four'da

Ergin Ataman beşinci kez Final Four'da

Simon'un oynaması zor, Beaubois'in süresi kısıtlıTüm biletler satıldıFinal 21 Mayıs'taAta SELÇUK/ BELGRAD ( Sırbistan ), - Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösteren son şampiyon Anadolu Efes, yarın TSİ 19.00'da Olympiacos karşısında yarı final maçına çıkacak. Ergin Ataman'ın öğrencilerinin hedefi, üst üste ikinci kez kupaya uzanmak…Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de heyecan Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da yaşanacak. Stark Arena'da yarın başlayacak olan organizasyonda Türkiye 'yi temsil eden Anadolu Efes, yarı final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un karşısına çıkacak. Üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four'da mücadele edecek olan Anadolu Efes'in Olympiacos'u konuk edeceği karşılaşma, yarın TSİ 19.00'da Stark Arena'da oynanacak. Bu müsabakanın kazananı, Barcelona Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Barcelona - Real Madrid maçı ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak.ERGİN ATAMAN BEŞİNCİ KEZ FINAL FOUR'DAAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, beşinci kez EuroLeague Final Four'da yer alma başarısı gösterecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four'unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.SIMON'UN OYNAMASI ZOR, BEAUBOIS'IN SÜRESİ KISITLIAnadolu Efes rotasyonunun önemli parçalarından olan Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois'in sakatlıkları, teknik heyetin canını sıkıyor. Bir süredir sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen iki oyuncunun Final Four'a yetişmesi için yoğun çaba harcanırken, başantrenör Ergin Ataman tüm çabalara rağmen iki oyuncudan da yüzde 100 performans almakta zorlanacak. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sakatlığı nükseden Simon'un Final Four'da süre alması zor gözükürken, takımla çalışmalara yeni başlayan Beaubois'in ise maç eksikliğinden dolayı kısıtlı süre alacağı tahmin ediliyor.TÜM BİLETLER SATILDISırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 için satışa çıkan tüm biletler satıldı. Yarınki Barcelona - Real Madrid ve Anadolu Efes - Olympiacos mücadeleleri kapalı gişe oynanacak.FİNAL 21 MAYIS'TAAnadolu Efes - Olympiacos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kazananlarının karşı karşıya geleceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four Finali, 21 Mayıs Cumartesi TSİ 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes - Olympiacos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kaybedenleri ise yine aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.