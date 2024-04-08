Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 23. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 4. yenilgisini yaşadı.

08.04.2024 22:57  Güncelleme: 22:58
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 19, Sertaç Şanlı 4, Motley 2, Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Metecan Birsen, Wilbekin 18

Anadolu Efes: Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Beaubois 15, Doğuş Özdemiroğlu, Jones 3

1. Periyot: 19-22

Devre: 40-42

3. Periyot: 63-62

Beş faulle çıkan: 38.25 Motley (Fenerbahçe Beko)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 23. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve iki takımın boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Anadolu Efes, 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Şehmus Hazer'in kazandırdığı sayılarla skor üretti. Anadolu Efes'in sadece 3 sayı bulmasına izin veren sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 33-25 üstün geçti. Ancak çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan konuk takım, 17. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 33-34. Wilbekin ile etkili olan Fenerbahçe'ye serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken, Fenerbahçe Beko ise 12 sayı kaydeden Tarık Biberovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 63-62 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko'ya Larkin-Beaubois ikilisinin etkili performansıyla üstünlük kuran Anadolu Efes, karşılaşmadan 90-80 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sezon Fenerbahçe Beko ile tüm kulvarlarda oynadığı 5. maçtan üçüncü kez galip ayrıldı. Ligde oynanan 2 müsabakayı da kazanan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise rakibine bir karşılaşmada üstünlük sağladı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin ilk yarısında oynanan mücadelede ve Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti - Son Dakika

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