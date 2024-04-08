Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 19, Sertaç Şanlı 4, Motley 2, Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Metecan Birsen, Wilbekin 18
Anadolu Efes: Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Oturu 17, Erkan Yılmaz, Beaubois 15, Doğuş Özdemiroğlu, Jones 3
1. Periyot: 19-22
Devre: 40-42
3. Periyot: 63-62
Beş faulle çıkan: 38.25 Motley (Fenerbahçe Beko)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 23. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ve iki takımın boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Anadolu Efes, 22-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Şehmus Hazer'in kazandırdığı sayılarla skor üretti. Anadolu Efes'in sadece 3 sayı bulmasına izin veren sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 33-25 üstün geçti. Ancak çabuk toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan konuk takım, 17. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 33-34. Wilbekin ile etkili olan Fenerbahçe'ye serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-40 önde gitti.
Üçüncü periyotta Anadolu Efes, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken, Fenerbahçe Beko ise 12 sayı kaydeden Tarık Biberovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 63-62 üstün girdi.
Dördüncü çeyrekte Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko'ya Larkin-Beaubois ikilisinin etkili performansıyla üstünlük kuran Anadolu Efes, karşılaşmadan 90-80 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sezon Fenerbahçe Beko ile tüm kulvarlarda oynadığı 5. maçtan üçüncü kez galip ayrıldı. Ligde oynanan 2 müsabakayı da kazanan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise rakibine bir karşılaşmada üstünlük sağladı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin ilk yarısında oynanan mücadelede ve Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı.
Öte yandan müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi.
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İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet etmek için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnameyle ilgili yapılan açıklamada, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair resmi bir belge veya karar olmadığı belirtilerek, genel kurulun en geç haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Direktör Selçuk İnan, takımı ligde tutmak istediklerini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, taraftarlara ve iş insanlarına destek çağrısında bulunurken, İnan da taraftarlardan destek beklediğini belirtti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği A.Efes'e 90-80 mağlup oldu. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, A.Efes'in başantrenörü ise Tomislav Mijatovic'ti. İlk periyodu A.Efes 22-19 önde tamamladı. İlk yarıyı da A.Efes 42-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko öne geçse de son periyotta A.Efes maçı 90-80 kazandı.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo ve Dennis'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
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