Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi yendi

05.06.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Final adına 4. maç 7 Haziran'da.

İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

ANADOLU EFES: Larkin 31, Weiler-Babb 2, Dessert 1, Dozier 15, Ercan Osmani 8, Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Loyd 23, Smits 1, David Mutaf 2, Erkan Yılmaz 7, Jones

FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Tarık Biberoviç 29, Hall 7, Birch 1, Metecan Birsen, Baldwin 24, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 4, Boston Jr., Onuralp Bitim, Jantunen 10, Zagars 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-26

DEVRE: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 3'üncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçtan 102-93 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. 3 galibiyet alan takımın finale çıkacağı serinin 4'üncü maçı 7 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Anadolu Efes maça Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Brice Dessert, Dozier, Ercan Osmani ilk 5'i ile çıkarken Fenerbahçe Beko ise Nicolo Melli, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Devon Hall, Khem Birch ilk 5'i ile parkeye çıktı.

Maça Tarık Biberoviç'in üç sayılık çizgisinin gerisinden art arda bulduğu 3 isabetiyle gelen 9-0'lık seriyle başlayarak rakibine erken bir mola aldıran Fenerbahçe Beko bu üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda koruyamadı. Ev sahibi ekip, Shane Larkin'in ilk periyodun bitimine 05.21 kala bulduğu 3 sayılık basketle öne geçti: 13-12. Karşılıklı sayılarla skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği ilk periyottan Anadolu Efes 29-26 önde ayrıldı.

2'nci çeyreğe de Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertiler skora dengeyi getirdi: 29-29. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılarla büyük bir çekişmeye sahne olan 2'nci periyodun son 2 dakikasına 43-43 eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko soyunma odasına 1 sayılık farkla 50-49 önde gitti.

Yine Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan 2'nci yarıda da çekişme sürdü. Fenerbahçe Beko'nun skor üstünlüğünü uzun süre önde götürdüğü periyodun bitimine 05.26 kala PJ Dozier, Anadolu Efes'i öne geçirdi: 59-58. Bu çeyrekte özellikle Shane Larkin'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurmayı başaran lacivert-beyazlılar çeyrek bitimine 02.08 kala PJ Dozier'in 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 71-60. Ev sahibi ekip son çeyreğe 9 sayılık avantajla girdi: 76-67.

Larkin ve Baldwin'in karşılıklı 3 sayılık atışlarıyla başlayan son periyottaki çekişme son anlara kadar sürdü. Son periyottan 102-93 galip ayrılan Anadolu Efes seriyi 4'üncü maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin olurken Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 29 sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti
Kolombiya’da gemide patlama: 4 ölü, 11 yaralı Kolombiya'da gemide patlama: 4 ölü, 11 yaralı

23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:38
Hakan Safi, Mason Greenwood’u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
22:36
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 23:57:01. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.