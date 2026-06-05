Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi yendi

İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

ANADOLU EFES: Larkin 31, Weiler-Babb 2, Dessert 1, Dozier 15, Ercan Osmani 8, Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Loyd 23, Smits 1, David Mutaf 2, Erkan Yılmaz 7, Jones

FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Tarık Biberoviç 29, Hall 7, Birch 1, Metecan Birsen, Baldwin 24, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu 4, Boston Jr., Onuralp Bitim, Jantunen 10, Zagars 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-26

DEVRE: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 3'üncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçtan 102-93 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. 3 galibiyet alan takımın finale çıkacağı serinin 4'üncü maçı 7 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Anadolu Efes maça Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Brice Dessert, Dozier, Ercan Osmani ilk 5'i ile çıkarken Fenerbahçe Beko ise Nicolo Melli, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Devon Hall, Khem Birch ilk 5'i ile parkeye çıktı.

Maça Tarık Biberoviç'in üç sayılık çizgisinin gerisinden art arda bulduğu 3 isabetiyle gelen 9-0'lık seriyle başlayarak rakibine erken bir mola aldıran Fenerbahçe Beko bu üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda koruyamadı. Ev sahibi ekip, Shane Larkin'in ilk periyodun bitimine 05.21 kala bulduğu 3 sayılık basketle öne geçti: 13-12. Karşılıklı sayılarla skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği ilk periyottan Anadolu Efes 29-26 önde ayrıldı.

2'nci çeyreğe de Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertiler skora dengeyi getirdi: 29-29. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılarla büyük bir çekişmeye sahne olan 2'nci periyodun son 2 dakikasına 43-43 eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko soyunma odasına 1 sayılık farkla 50-49 önde gitti.

Yine Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle başlayan 2'nci yarıda da çekişme sürdü. Fenerbahçe Beko'nun skor üstünlüğünü uzun süre önde götürdüğü periyodun bitimine 05.26 kala PJ Dozier, Anadolu Efes'i öne geçirdi: 59-58. Bu çeyrekte özellikle Shane Larkin'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurmayı başaran lacivert-beyazlılar çeyrek bitimine 02.08 kala PJ Dozier'in 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 71-60. Ev sahibi ekip son çeyreğe 9 sayılık avantajla girdi: 76-67.

Larkin ve Baldwin'in karşılıklı 3 sayılık atışlarıyla başlayan son periyottaki çekişme son anlara kadar sürdü. Son periyottan 102-93 galip ayrılan Anadolu Efes seriyi 4'üncü maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin olurken Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 29 sayıyla oynadı.