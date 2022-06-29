Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Adrien Moerman'a veda etti - Son Dakika

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