Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı - Son Dakika
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Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı

22.05.2022 00:09

THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i mağlup ederek zafere ulaşan Anadolu Efes, kupasını aldı. Temsilcimizin kupa töreninde Anadolu Efes'in kaptanı büyük bir jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. Bu anlarda yayıncı kuruluşun spikeri oldukça şaşırarak "Büyük Doğuş" derken, ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Kupa törenine ise kaptan Doğuş Balbay'ın jesti damga vurdu.

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'dan kupa törenine damga vuran hareket! Spiker bile şaştı kaldı
Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'dan kupa törenine damga vuran hareket! Spiker bile şaştı kaldı

DOĞUŞ BALBAY KUPAYI DUNSTON'A VERDİ

Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı. Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'dan kupa törenine damga vuran hareket! Spiker bile şaştı kaldı
Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'dan kupa törenine damga vuran hareket! Spiker bile şaştı kaldı
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Son Dakika Spor Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı - Son Dakika
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