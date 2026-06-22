Anadolu Efes'te Poirier ile Ayrılık - Son Dakika
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Anadolu Efes'te Poirier ile Ayrılık

22.06.2026 11:25
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Anadolu Efes, Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. Deneyimli pivot sakatlık geçirmişti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya dahil edilen 32 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu. Lacivert-beyazlılar, Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile yollarını ayırdı.

Eski oyuncu Dario Saric'i kadrosuna katan Anadolu Efes, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Yaşam, Spor, Son Dakika

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