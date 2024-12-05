Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a Deplasmanda Yenildi

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas\'a Deplasmanda Yenildi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 85-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Zalgiris Kaunas 8'inci galibiyetini alırken, Anadolu Efes 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

05.12.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
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SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Eduard Udyanskyy

ZALGIRIS KAUNAS: Valker IV 18, Francisco 16, Brazdeikis 2, Giedraitis 4, Birutis 3, Smailagic 7, Mitchell 2, Dunston 2, Manek 3, Butkevicius 7, Sirvydis 14, Ulanovas 7

ANADOLU EFES: Beaubois 6, Nwora, Bryant 23, Rıdvan Öncel 2, Smits 2, Thompson 10, Johnson, Poirier 9, Hollatz 2, Ercan Osmani 3, Oturu 8, Willis 7

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 48-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-53

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 85-72 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Zalgiris Kaunas, 8'inci galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a Deplasmanda Yenildi - Son Dakika

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