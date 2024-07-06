Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 Futbol Sezonu Sonuçlandı - Son Dakika
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Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 Futbol Sezonu Sonuçlandı

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 Futbol Sezonu Sonuçlandı

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Kayseri Masterler şampiyonluk kupasını kazanırken, Lokman Yıldız gol kralı, Duran Karadeli en iyi kaleci ve Ahmet Yıldız ise en başarılı antrenör seçildi. Final maçlarının ardından ödül töreni düzenlendi.

06.07.2024 09:08
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Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Oynanan final maçı sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Kayseri Masterler şampiyonluk kupasının sahibi olurken Lokman Yıldız gol kralı, Duran Karadeli en iyi kaleci, Ahmet Yıldız da en başarılı antrenör ödülü aldı.

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Final maçında Kocasinan Masterler takımını penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Kayseri Masterler sezonu şampiyon olarak tamamlarken Niğde Anadolu Masterler de final maçında Erciyes Kayseri Master takımını 4-1 yenip Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü.

Final maçları sonrasında sezonun enlerine de ödülleri verildi. Kayseri Masterler antrenörü Ahmet Yıldız'a 'Sezonun en başarılı antrenörü' ödülü verilirken en iyi kaleci Kocasinan Masterler'den Duran Karadeli oldu. Sezonda 25 gole imza koyan Niğde Anadolu Masterler'den Lokman Yıldız da Gol Kralı ödülünü aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 Futbol Sezonu Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 Futbol Sezonu Sonuçlandı - Son Dakika
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