Anadolu Sultanları'ndan Kuzeyboru'ya Dostluk Maçı - Son Dakika
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Spor

Anadolu Sultanları'ndan Kuzeyboru'ya Dostluk Maçı

Aksaray'da 'Anadolu Sultanları' takımı, Kuzeyboru ile dostluk maçı yaparak kadınların gücünü sergiledi.

06.02.2025 15:48
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Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Anadolu Sultanları"nın hikayesini haberleştirmesinin ardından Kuzeyboru yöneticileri gösteri maçı organize etti.

Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen maçın ilk servisini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu attı.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 tamamlandı. Vali Kumbuzoğlu ve Kuzeyboru yöneticileri "Filenin Şalvarlı Sultanları" takımına plaket ve hediye taktim etti.

Vali Kumbuzoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diledi.

Ülke olarak bu gibi afetlerden dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Binalarımızı sağlam yapmalıyız. Deprem konusunda bilinçli bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Biz de 6 Şubat depremleri anısına çok anlamlı bir etkinlik düşündük. Kuzeyboru yönetimine teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir organizasyonda bize destek oldu. Anadolu kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınlarımız, Cumhuriyet'in kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'nda ön planda yer almıştır. Anadolu kadının çok büyük zaferlerde izi vardır. 'Anadolu Sultanları' bizlere bu mesajı veriyor. Çocuklarımızın eğitim sürecine anne ve babanın dahil olması gerekiyor. Bu kurulan takım da buna en güzel örnektir. 'Anadolu Sultanları' ve Kuzeyboru takımının başarılarının devamını diliyorum."

Kuzeyboru takım kaptanı Güldeniz Önal ise "Anadolu Sultanları" takımıyla yakın zamanda tanıştıklarını söyledi.

Maç yoğunluğundan dolayı geç bir buluşma olduğunu aktaran Önal, "Aslında maçımız köyde olacaktı. Maçtan sonra kadınlarımızın yaptığı keklerden ve böreklerden de yemek istiyorduk. Olumsuz hava koşulları nedeniyle maalesef salonda karşılaştık. Çok güzel, içeriği samimiyet ve mesaj dolu bir gün oldu. Kadınlar ne isterse onu başaracağını bir kez daha görmüş olduk. Bizim iş olarak yaptığımızı onlar okulda öğrencilerinin karşısında yapıyor. Çok güzel formalarıyla bugün karşımıza çıktılar. Maçı da dostluk kazandı." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Buket Gülübay da "Anadolu Sultanları" ekibiyle tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ve güzel bir atmosferde, güzel karşılaşma olduğunu kaydetti.

Fatma Köksal: "Maç yaptığımız için çok mutlu olduk ve sevindik"

"Anadolu Sultanları" oyuncularından ev hanımı Fatma Köksal ise güzel organizasyon için Kuzeyboru takımı oyuncuları ve yöneticilerine teşekkür etti.

Güzel ve zevkli bir maç olduğunu aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Maçtan önce arkadaşlarımızla başaracağımızı konuştuk. Maç da istediğimiz gibi oldu. Biz tabii ki onlar gibi profesyonel değiliz. Onlarla maç yaptığımız için çok mutlu olduk ve sevindik. Sağ olsunlar maçta da bizi fazla zorlamadılar. Takımımızı kurduktan sonra sürekli ilkleri yaşıyoruz. Çocuklarımız bizi örnek alıyor. Voleybol başta olmak üzere diğer sporlara hevesleniyorlar. Normalde günlük kıyafetlerimizle maçlar yapıyoruz ancak Valimiz sağ olsun bizlere forma yaptırdı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vodafone, aksaray, Yaşam, Spor, Son Dakika

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