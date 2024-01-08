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Anadolu Üniversitesi, Furkan Birdal'ı transfer etti

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, Darıca Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ı transfer etti. 25 yaşındaki genç oyuncu, kariyerinde çeşitli takımlarda forma giymiş ve son olarak Darıca Gençlerbirliği'nde 12 maça çıkmıştır.

Anadolu Üniversitesi, Furkan Birdal\'ı transfer etti
08.01.2024 - 11:52,
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, son olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig'de ara transfer sezonu açıldı. Ligde 21 puanla 6'ncı sırada yer alan Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Antalya'da kampa giren mavi beyazlar, son olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ı renklerine bağladı.

Kariyerinde Yeniçağspor, Devrek Belediyespor, Bartınspor, Somaspor ve 1922 Konyaspor'da forma giyen genç oyuncu Furkan Birdal, son olarak forma giydiği Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde 11'i ilk 11 olmak üzere toplam 12 maça çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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