Anadolu Üniversitesi futbol takımı, 1. Etap kamp çalışmalarına 29 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.
10 gün sürecek olan kamp dönemi boyunca teknik heyet eşliğinde yoğun antrenman programı uygulanacak. Kampın 7 Ağustos 2025 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Takım ilk etap kampının ardından, 2. Etap çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Hazırlık süreci boyunca kamp kadrosunda toplam 18 futbolcu yer alıyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Kampı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?