Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Transfer Haberi

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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, transfer çalışmalarında Serhat Mumcu, Hamit Kırgın, Ahmet Barış Kartal, Bünyamin Yavaşoğlu ile anlaşma sağladı.

TFF 3.Lig'de mücadele eden Eskişehir temsilcisi, Bodrum alt yapısında yetişen ve Kestel Belediyesinde forma giymiş ve son olarak Beykoz İshak spor formasını terleten 20 yaşındaki defans oyuncusu Serhat Mumcu, Altındağ Belediyesinin alt yapısında yetişmiş, Kalecik FK ve Ankara TAKİ forması giymiş 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamit Kırgın, Ankaragücü altyapısında yetişmiş ve Arnavutköy Belediye Spor Forması giymiş 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Barış Kartal ve son olarak, Bursaspor altyapısında yetişmiş İnegölspor, Şile Yıldız, ve Kuşadasıspor'da forma giymiş 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşma yaparak renklerine bağladı. Oyuncular düzenlenen törenle kendilerini mavi beyaz renklere bağlayan anlaşamaya imza attı. - ESKİŞEHİR