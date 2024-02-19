Anadolu Üniversitesi Sporcuları Kick Boks Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Sporcuları Kick Boks Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Anadolu Üniversitesi Sporcuları Kick Boks Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

Anadolu Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek madalyalar kazandı. Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Anadolu Üniversitesi takımı 3 madalya ve 1 kupa elde etti. Ahmet Aydın Altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olurken, Batuhan Bozdoğan Gümüş madalya, Rıdvan Atakan ise Bronz madalya elde etti. Anadolu Üniversitesi Kick Boks Erkek Takımı ise elde ettiği derecelerle üçüncülük kupasını kazandı.

19.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Anadolu Üniversitesi sporcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü.

15-18 Şubat tarihlerinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Anadolu Üniversitesi takımı 3 madalya ve 1 kupa kazandı. Anadolu Üniversitesi Kick Boks Takımı Sporcusu Ahmet Aydın (57kg Point) kendi kategorisinde çıktığı maçlardan galip ayrıldı ve Altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Üniversiteli sporcular Batuhan Bozdoğan (89kg Point) ve Rıdvan Atakan (57kg Kick-Light) ise çıktıları maçlardan derece elde etti. Sonuçlara göre Batuhan Bozdağan Gümüş madalya ile Türkiye ikincisi, Rıdvan Atakan ise Bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

70 Üniversiteden yaklaşık 500 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Kick Boks Erkek Takımı elde ettiği dereceler ile üçüncülük kupası kazanarak Anadolu Üniversitesini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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