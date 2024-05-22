Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, II. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, II. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, II. Uluslararası Satranç Turnuvası\'nda Türkiye\'yi temsil etti

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, Moskova Şehir Üniversitesi, Rusya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Yunus Emre Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılarak birincilik ve üçüncülük elde etti. Turnuvada birinciliği Arş. Gör. Dr. Cihan Kara, üçüncülüğü ise Ahmet Ali Ünal kazandı. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sonnur Aktay, öğrencilerin performansını övgüyle bahsederek, organizasyona destek veren isimlere teşekkür etti.

22.05.2024 15:57
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Moskova Şehir Üniversitesi, Rusya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Yunus Emre Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, kazanılan birincilik ve üçüncülük ile Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Moskova Şehir Üniversitesi, Rusya Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Yunus Emre Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası Satranç Turnuvası, çevrimiçi (online) bir şekilde gerçekleştirildi. Online gerçekleşen turnuvada birinciliği Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Cihan Kara alırken, üçüncülüğü ise Ahmet Ali Ünal elde etti.

"Uluslararası platformda üniversitemizi temsil ettik"

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sonnur Aktay, turnuvayla ilgili şunları söyledi;

"Yabancı Diller Kulübü olarak üniversitemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz I. Geleneksel Satranç Turnuvasına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Biz de aynı heyecanla uluslararası platformda üniversitemizi temsil etmeye karar verdik. 16 kişilik bir ekiple katıldığımız turnuvada öğrencilerimiz stratejik düşünme ve zeka yarışında çok iyi performans sergilediler. Dereceye giren ve katılım gösteren herkesi tebrik ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve her konuda kulübümüzü destekleyen Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva'ya teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyonun her aşamasını takip eden, bu süreçte azimle çalışan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerimizden Elvin Valiyev'i ve Yabancı Diller Kulübü'nün yönetim kurulu ekibini gönülden kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, II. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü, II. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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