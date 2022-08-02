Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar

02.08.2022 09:38
Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Şampiyonasında Malatya, güreş il karması takım halinde greko-romen stilinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Şampiyonasında Malatya, güreş il karması takım halinde greko-romen stilinde Türkiye dördüncüsü oldu. Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonasında bir gümüş ve iki bronz madalya alarak göz doldurdu.

Çorum'da 3 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan 12 sporcu iştirak etti. Malatya'dan şampiyonaya giden sporculardan 44 Kilogramda greko-romen stilinde Yavuz Selim Akgün Türkiye ikincisi, 52 Kilogramda greko-romen stilinde Yılmaz Halil Sarımsak Türkiye üçüncüsü, 57 Kilogramda greko-romen stilinde Hüseyin Emir Özen Türkiye üçüncüsü, 75 Kilogramda greko-romen stilinde Akif Efe Eren Türkiye beşincisi, 48 Kilogramda serbest stilde Yusuf Karaca Türkiye beşincisi oldu.

Güreşçi sporcuların başarısıyla ilgili açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, başarılı sporcuları kutlayarak, "Takım sıralamasında Malatya güreş il karması takım halinde greko-romen stilinde Türkiye dördüncü olarak bizleri gururlandırdılar. Alınan bu başarıdan dolayı başta sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

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Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı
Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonasında Malatya'ya madalya kazandırdılar - Son Dakika

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