Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı

17.06.2022 17:36
Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı

Farklı illerden 59 sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Farklı illerden 59 sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tenis Çeyrek Final Müsabakaları, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan seremoniye Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü, Spor Faaliyetleri Birim Şube Müdürü, takım antrenörleri, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı. Müsabakaya katılan takımlara başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birim Şube Müdürü, tüm sporseverleri maçları izlemeye davet etti.

Aydın'ın hem kız hem erkek sporcuların mücadele edeceği müsabakalar dahilinde kızlar grubunda Bursa, Edirne, Muğla, İstanbul, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyon ve İzmir illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirilecek. Erkekler grubunda da yine Aydın'ın yanı sıra Sakarya, İzmir, İstanbul, Denizli, Uşak, Muğla, Bursa, Eskişehir ve Edirne illerinden gelen toplam 59 sporcu mücadele edecek.

Analig Tenis Çeyrek Final müsabakalarında dereceye giren takımlar Temmuz ayında Antalya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - AYDIN

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Kaynak: İHA

gençlik, Aydın, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları başladı - Son Dakika
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