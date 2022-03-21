Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

21.03.2022 12:46
Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.

Bahçeşehir Düzce Spor Salonu'nda Kızlar ve18 Temmuz Spor Salonu'nda ise Erkeklerin mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına Karadeniz 1 Bölgesinden İlimizle beraber 10 takım katıldı.

Kızlarda; A Grubunda Samsun birinci, Düzce ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Amasya ikinci C Grubunda Bartın birinci, Karabük ikinci

Erkeklerde; A Grubunda Sinop birinci, Çorum ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Bolu ikinci, C Grubunda Zonguldak birinci ve Düzce ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Karabük'te düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

YORUMLAR
500
DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ'NE SAHİLDE KAHKAHA YOGALI KUTLAMA DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ'NE SAHİLDE KAHKAHA YOGALI KUTLAMA Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

voleybol, gençlik, Düzce, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:56:06. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement