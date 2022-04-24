Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı

24.04.2022 19:27
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları, Karabük'te başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları, Karabük'te başladı.

Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara 20 ilden 500'e yakın sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, farklı illerde yapılan grup müsabakalarının ardından yarı final organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Karabük'ün tanıtımı açısından da organizasyonu önemli bulduklarını belirten Güven, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporun tabana yayılması, milli sporcu yetiştirilmesi ve kulüplerin sporcu ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak düzenlediği ANALİG müsabakaları birçok farklı branşta Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Biz de ocak ayından bu yana ANALİG müsabakalarında farklı branşlarda ilimizde ev sahipliği yaptık. Bu bizim için bir kazanım. İlimizin spor alt yapısı çok iyi. Bir çok branşta organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

Müsabakalar, yarın sona erecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı

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Karabük, gençlik, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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