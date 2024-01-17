Anagold 24Erzincanspor, Yukatel Adana Demirspor\'u penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükseldi

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Feridun Daldaş, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan

Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 99 Yılmaz Aktaş), İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 76 Nourani), Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Gravillon), Dorukhan Toköz (Dk. 66 Michut), Yusuf Erdoğan, İzzet Çelik (Dk. 46 Emre Akbaba), Zeneli (Dk. 46 Akintola), Nani

Anagold 24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Gökhan Payal, Gençer Cansev (Dk. 46 Kamil İçer), İlker Günaslan, Özkan Yiğiter, Çınar Tarhan (Dk. 69 Furkan Işıkdemir), Hasan Kaya (Dk. 91 Şamil Başaran), Ali Altınöz (Dk. 79 Bahadır Taşdelen), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 58 Ziya Alkurt), Kubilay Türk Yılmaz (Dk. 69 Muhammed Enes Yılmaz)

Goller: Dk. 65 Ziya Alkurt, Dk. 77 Özkan Yiğiter (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 89 Michut, Dk. 90+2 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahim Dursun, Dk. 81 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Abdulsamet Burak, Dk. 105+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 113 Erdi Yokuşlu, Dk. 118 Enes Yılmaz (Anagold 24Erzincanspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

18. dakikada Ali Altınöz'ün ceza sahası sağ çaprazından yerden sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

65. dakikada Anagold 24Erzincanspor öne geçti. Ziya Alkurt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

77. dakikada Anagold 24Erzincanspor farkı 2'ye çıkardı. Kamil İçer'in ceza sahası sol çaprazından ortasında altıpas içinde yükselen Özkan Yiğiter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

89. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Nani'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Michut'un sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

90+2. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Michut'un çevirdiği topla kale sahası çizgisi önünde buluşan Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

94. dakikada Furkan Işıkdemir'in uzaktan sert şutunda top, kaleci Vedat Karakuş'a çarparak oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Uzatma bölümünün ilk devresinde skorda değişiklik olmadı.

111. dakikada Gravillon'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erdi Yokuşlu'nun müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

Müsabakanın uzatma bölümü de 2-2 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Anagold 24Erzincanspor'dan Kamil İçer, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Bahadır Taşdelen, Gökhan Payal, Furkan Işıkdemir ve Özkan Yiğiter'in vuruşları golle sonuçlandı.

Adana Demirspor'da ise Emre Akbaba, Nani, Akintola, Gravillon, Yusuf Erdoğan ve Michut, atışları gole çevirirken, Manev'in vuruşunda top direkten döndü.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Anagold 24Erzincanspor, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.