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Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı - Son Dakika
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Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmaya varan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı. Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için görüşmelere başladığını bildirdi. Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Bakasetas, bugün Trabzon'dan ayrıldı. Havalimanında taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan futbolcu, fotoğraf çektirdi.

22.01.2024 - 17:37,
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- Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı

TRABZON - Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmaya varan Anastasios Bakasetas, Trabzon'dan ayrıldı.

Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, bugün Trabzon'dan ayrıldı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Anastasios Bakasetas, Trabzon\'dan ayrıldı
Kaynak: İHA
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