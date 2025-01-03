Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler\'in yeni hocasını duyurdular

İspanyol basını, milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i gelecek sezondan itibaren çalıştıracak teknik direktörü açıkladı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu. İtalyan teknik adam, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya karar vermiş durumda.
Gelecek sezondan itibaren takımın başına Bayer Leverkusen'in mevcut teknik direktörü Xabi Alonso'nun geçeceği öne sürüldü. İspanyol çalıştırıcının, 2025-2026 sezonundan itibaren Santiago Bernabeu'da teknik direktörlük görevini üstlenmek için anlaşmayı tamamladığı belirtiliyor.
Futbolculuk kariyeri boyunca uzun yıllar Real Madrid forması da giyen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 115 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam ayrıca burada Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanay Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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