Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular - Son Dakika
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Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yolların ayrılacağı ve 2025-2026 sezonundan itibaren takımın başına İspanyol devinin de eski futbolcularından olan Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun getirileceği iddia edildi.

03.01.2025 18:52
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İspanyol basını, milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i gelecek sezondan itibaren çalıştıracak teknik direktörü açıkladı.

ANCELOTTI'NİN AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu. İtalyan teknik adam, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya karar vermiş durumda.

YERİNE XABI ALONSO GELİYOR

Gelecek sezondan itibaren takımın başına Bayer Leverkusen'in mevcut teknik direktörü Xabi Alonso'nun geçeceği öne sürüldü. İspanyol çalıştırıcının, 2025-2026 sezonundan itibaren Santiago Bernabeu'da teknik direktörlük görevini üstlenmek için anlaşmayı tamamladığı belirtiliyor.

ALONSO'NUN LEVERKUSEN KARNESİ

Futbolculuk kariyeri boyunca uzun yıllar Real Madrid forması da giyen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 115 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam ayrıca burada Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanay Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler\'in yeni hocasını duyurdular

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Son Dakika Spor Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesini getirsinler herkesi tatmin ve mutlu eder. ferhata bir klube ayarlasinlar. zinciri tasmasi falan hazır olsun 6 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Duyurdular diyorsunuz sonra da iddia ediliyor diyorsunuz ne iş admin ? 6 0 Yanıtla
  • İrfan Kapan:
    Ya doğru düzgün bir haber yapın her gün Arda Güler Arda Güler ne bu ya 1 1 Yanıtla
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